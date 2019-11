Domani si celebra la giornata delle Forze Armate. A Napoli il via agli eventi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si celebra il 4 Novembre, il Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Quest’anno ad ospitare il calendario degli eventi sarà Napoli a cui è stato passato il testimone da Trieste.

Molte le iniziative organizzate dal Ministero della Difesa su tutto il territorio nazionale, che culmineranno sul Lungomare Caracciolo della città partenopea. Ma oltre al capoluogo campano altre 35 città italiane saranno coinvolte nelle manifestazioni.

Il 4 novembre, infatti, l'Italia ricorda l'Armistizio di Villa Giusti - entrato in vigore il 4 novembre 1918 - che consentì agli italiani di rientrare nei territori di Trento e Trieste, e portare a compimento il processo di unificazione nazionale iniziato in epoca risorgimentale.

in questa data terminava la Prima Guerra Mondiale. Per onorare i sacrifici dei soldati caduti a difesa della Patria il 4 novembre 1921 ebbe luogo la tumulazione del "Milite Ignoto", nel Sacello dell'Altare della Patria a Roma. Con il Regio decreto n.1354 del 23 ottobre 1922, il 4 Novembre fu dichiarato Festa nazionale. - (PRIMAPRESS)