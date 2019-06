Domani a Roma si celebra la Giornata mondiale delle Fiere con un focus sulle partnership

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Giornata Mondiale delle Fiere, organizzata dall’Associaziome degli Enti fieristici italiani che si svolgerà domani 5 giugno nella capitale, presso l’Auditorium dell’Ara Pacis, avrà la sua headline nella “Collaborazione e Sostenibilità come driver di cambiamento per le fiere italiane”. Un processo necessario quello delle partnership per valorizzare le fiere nazionali che rappresentano un ruolo strategico nella politica industriale del Paese.

Oltre al presidente di AEFI, Giovanni Laezza, ai rappresentanti delle fiere italiane, interverranno rappresentanti delle Istituzioni: Giuseppe Mazzarella, Consigliere dell’Agenzia ICE; Nicola Lener, Direttore Centrale per l’internazionalizzazione del MAECI; Fabrizio Lucentini Direttore Generale per le politiche di internazionalizzazione del MISE; Giuseppe Tripoli, Segretario Generale Unioncamere; Stefano Bonaccini Presidente Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome; Michele Geraci, Sottosegretario di Stato al MISE. - (PRIMAPRESS)