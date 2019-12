Oggi 18 dicembre flash mob a Roma dei giornalisti per richiamare l’attenzione del Governo sull’Inpgi

(PRIMAPRESS) - ROMA - I giornalisti scendono in piazza con un flash mob per sollecitare l’attenzione del governo sulla situazione dell’Istituto nazionale di previdenza della categoria (Inpgi).

“Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti - si legge nella nota - sostiene tutte le iniziative di categoria a difesa dell’Inpgi e a tutela delle pensioni dei giornalisti, i cui contributi sono stati regolarmente pagati seguendo le regole dell’assicurazione generale obbligatoria. - lo afferma il presidente dell’Ordine dei Giornalisti Carlo Verna annunciando il Flash Mob che si svolgerà oggi, mercoledì 18 alle ore 10,45 in una pausa dei lavori del Cnog - Ci rivolgiamo al governo e al Parlamento perchè occorre con urgenza una risposta a quel che i vertici dell’istituto hanno evidenziato diverse volte. L’Inpgi è l’unica cassa privatizzata a pagare interamente il costo della crisi. La sostenibilità va garantita e occorre coerenza d’intenti da parte delle istituzioni.” - (PRIMAPRESS)