Domani 16 gennaio la decisione della Consulta sul referendum per la legge elettorale

(PRIMAPRESS) - ROMA - La decisione della Consulta sul referendum per la legge elettorale arriverà domani. La decisione era attesa per il 15 gennaio ma l’organo costituzionale che dovrà esprimersi sull’ammissibilità del referendum chiesto da otto Regioni guidate dal centrodestra (Veneto, Sardegna, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Abruzzo, Liguria e Basilicata), ha preferito prendersi dell’altro tempo.

L’obiettivo dei promotori della consultazione referendaria è abolire la parte proporzionale dell’attuale legge elettorale, il Rosatellum.

E, indubbio che la decisione della Corte Costituzionale, potrebbe incidere sul destino della legislatura, specialmente con la regola che fisserà la percentuale di sbarramento per l’ingresso dei partiti al Parlamento. Il quesito è stato depositato in Cassazione a settembre 2019 da una delegazione guidata dal senatore leghista Roberto Calderoli, principale autore della legge elettorale passata alla storia come Porcellum.

Il nuovo meccanismo che potrebbe entrare in vigore – qualora il referendum venisse ammesso dalla Consulta e con i sì oltre il quorum del 50% degli aventi diritto al voto – sarebbe radicalmente diverso rispetto a quello attuale. Il Rosatellum, infatti, prevede l’elezione di cinque ottavi dei parlamentari con metodo proporzionale. Eliminando tale quota, il nuovo sistema ribattezzato Popolarellum dallo stesso Calderoli configurerebbe un maggioritario puro a turno unico, simile a quello in uso in Gran Bretagna. Nei collegi verrebbe dunque eletto chi prende un voto in più degli altri candidati. I partiti che possono vantare un radicamento territoriale maggiore, come la Lega, ne sarebbero con ogni probabilità avvantaggiati. Ad avere la peggio nella situazione attuale sarebbe il Movimento Cinque Stelle che presenta le maggiori difficoltà. - (PRIMAPRESS)