Decennale della scomparsa di Nantas Salvalaggio, un’icona del giornalismo del jet-set internazionale

Si celebra domani 29 maggio il decennale della scomparsa dello scrittore e giornalista Nantas Salvalaggio, morto a Roma all'età di 85 anni. Nato a Venezia nel 1923, nella sua lunga carriera professionale Salvalaggio è diventato famoso per le sue corrispondenze da New York, Londra e Parigi per Il Corriere della Sera ed Epoca. Ricordiamo le interviste a personaggi del jet set tra i quali Marylin Monroe e Yul Brynner e grandi scrittori come Ezra Pound. Successivamente, la casa editrice Einaudi lo chiama alla guida di un nuovo progetto editoriale, la rivista Panorama di cui Salvalaggio è stato fondatore nel 1962 e il primo direttore, fino a 1965. Intensa anche la sua produzione come scrittore. Il suo esordio fu nel 1953 con il libro "Il vestito di carta", nel 1986 vinse il Premio Strega con "Fuga da Venezia".