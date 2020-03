Crisi turismo, Patanè (Confturismo): "Stiamo pagando una comunicazione più letale del virus"

(PRIMAPRESS) - ROMA - ConfturismoConfcommercio punta il dito sulla comunicazione allarmistica dell’emergenza sanitaria per il coronavirus. Nel prossimo trimestre, l’organismo camerale prevede 31,625 mln di turisti in meno per una perdita di oltre 7,4 miliardi. "Stiamo pagando le conseguenze di una comunicazione mediatica molto più letale del virus", dice il presidente Confturismo-Confcommercio, Patanè. Occorre "un messaggio rassicurante e veritiero dello stato delle cose in Italia", e poi "provvedimenti forti per immettere liquidità nel sistema". - (PRIMAPRESS)