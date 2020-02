Coronavirus: negativi ai test i 20 cinesi venuti a contatto con la coppia asiatica ricoverata allo Spallanzani

(PRIMAPRESS) - ROMA - Buone le condizioni generali delle 20 persone che erano venuti in contatto con i due cinesi e sottoposti a ripetuti test sono risultati negativi. Ancora in terapia intensiva la coppia che era stata ricoverata allo Spallanzani di Roma dopo il malore avvertito mentre erano in un hotel a Roma. Questo quanto comunicato dai sanitari dell’istituto di infettivologia nel bollettino giornaliero diramato alla stampa. Miglioramento anche per il giovane ricercatore italiano che era arrivato da Whuan ed era stato messo in quarantena presso la struttura militare della Cecchignola prima di essere poi trasferito allo Spallanzani per i test a cui era risultato positivo. - (PRIMAPRESS)