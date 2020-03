Coronavirus: ecco l’aggiornamento di oggi 1 Marzo della Protezione Civile. I contagi salgono a 1577

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il capo della Protezione Civile, Borrelli, nella conferenza stampa pomeridiana, ha reso noto che i contagiati sono 1.577, di cui 798 in isolamento domiciliare, 639 ricoverati, con 140 in terapia intensiva (106 in Lombardia). A queste cifre si aggiungono 34 persone decedute - dunque cinque nell'ultimo giorno - e 83 guariti in tutta Italia. "La dipendenza della morte dal virus non è ancora stata accertata per nessuno dei 34 casi: vengono fatte delle verifiche da parte dell'Iss", ha poi chiarito Borrelli nel corso del quotidiano aggiornamento sull'emergenza coronavirus. Nel dettaglio regionale, i casi accertati di Coronavirus in Lombardia sono 984, 285 in Emilia-Romagna, 263 in Veneto, 25 in Liguria, 17 in Campania, 49 in Piemonte, 13 in Toscana, 25 nelle Marche, 6 nel Lazio, 9 in Sicilia, 3 in Puglia, 5 in Abruzzo, uno in Calabria e nella Provincia autonoma di Bolzano. - (PRIMAPRESS)