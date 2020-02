Coronavirus: arriva oggi in aula della Camera il testo di conversione in legge per l'emergenza da Covid-19

(PRIMAPRESS) - ROMA - Arriva oggi in Aula alla Camera, l'esame del disegno di legge che dovrà essere convertito in legge del 23 febbraio scorso recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Alle 21 di questa sera ci sarà un’informativa urgente del Ministro della salute, Roberto Speranza, sull'evoluzione della situazione relativa all'emergenza coronavirus.

Intanto nella genesi del contagio salta anche il convincimento che il virus non colpiva i bambini. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio fontana, questa mattina ha spiegato che tra i contagiati ci sono anche 4 minori di cui una bambina di 10 anni ed uno di 15. - (PRIMAPRESS)