Con la fiducia alla Camera passa il DL Milleproroghe. Concessioni stradali e precari della Sanità tra i provvedimenti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il governo ha incassato la fiducia della Camera sul decreto legge milleproroghe con 315 sì, 221 no e 1 astenuto. L'Assemblea ora passa all'esame dei circa duecento ordini del giorno che sono stati presentati al testo. Il dibattito in aula non ha risparmiato scontri. M5s e Pd hanno sottolineato l’importanza del provvedimento di un voto a un provvedimento che "contiene norme di stabilizzazione di migliaia di precari, finanziamenti per la ricerca scientifica, il comparto cultura, turismo, edilizia, la scuola, per le nostre imprese che potrebbero averne ancora bisogno visto anche le difficoltà createsi anche con la diffusione del coronavirus che ha stagnato i mercati asiatici in particolare con grave ripercussione sull’export. Insomma un provvedimento che "non risolve tutto ma questioni di fondo” come ha voluto sottolineare Beatrice Lorenzin (Pd). Dall’opposizione sono, invece, arrivate dichiarazioni che sollecitano il diritto dell'Italia ad avere "un governo capace di pensare in grande”. Ma che cosa è contenuto nel Milleproroghe? Si parte dalla Concessioni Stradali alla Cassa Integrazione Ex Ilva e delle aziende in crisi, il precariato nelle strutture sanitarie e le nuove regole per le norme “Sblocca Cantieri”. - (PRIMAPRESS)