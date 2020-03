Città del Vaticano: primo caso di coronavirus. Potrebbe essere soppresso l’Angelus dell’8 marzo

(PRIMAPRESS) - CITTÀ’ DEL VATICANO - Primo caso positivo al coronavirus in Vaticano,dove sono sospesi momentaneamente i servizi ambulatoriali. Il portavoce vaticano Bruni ha riferito che "questa mattina sono stati sospesi tutti i servizi ambulatoriali" nella città vaticana"per poter sanificare gli ambienti a seguito di una positività al Covid-19 riscontrata ieri in un paziente. Rimane però in funzione il presidio di Pronto Soccorso". Nella comunicazione Vaticana si legge che “Si sta provvedendo ad informare le competenti autorità italiane e nel frattempo sono stati avviati i protocolli sanitari". Intanto è possibile che anche l’Angelus di Papa Francesco dell’8 marzo potrebbe essere soppresso per evitare l’assembramento di persone e si sta pensando ad una diretta streaming. - (PRIMAPRESS)