Champions League: il Dortmund batte l’Inter (3-2) e il Napoli pareggia con il Salisburgo (1-1)

(PRIMAPRESS) - ROMA - Martedì nero per l'Inter e un pareggio del Napoli in Champions League. Aveva fatto sperare in un grande match, l’Inter che era andato avanti di due gol in casa del Borussia Dortmund, ma poi inspiegabilmente i gialloneri tedeschi rimontano nel secondo tempo e chiudono l’incontro 3-2. Ed ora nel Gruppo F la squadra di Conte deve raddoppiare gli sforzi. Il Napoli, invece, pareggia 1-1 al San Paolo contro il Salisburgo e si trova ora al secondo posto nel Gruppo E. È un pareggio di equilibrio per i ragazzi di Ancelotti, che si giocheranno la testa del girone il 27 novembre in casa del Liverpool. - (PRIMAPRESS)