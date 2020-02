CdA Rai: è scontro tra l'ad Salini e la consigliera Rita Borioni (Pd) che lascia la riunione

(PRIMAPRESS) - ROMA - Più che un consiglio di amministrazione per ridisegnare il nuovo volto dell’informazione della Rai, è stato uno scontro che si è da poco concluso in tarda serata a Viale Mazzini.

Tra l’ad Fabrizio Salini e la consigliera del pd Rita Borioni sembra essersi aperta un frattura insanabile anche per le richieste avanzate dall’esponente del partito democratico che alcune fonti hanno considerato alquanto audaci. Tuttavia la prima parte del tavolo del consiglio ha consentito di ratificare la nomina di Marcello Ciannamea alla direzione Distribuzione ed anche l’approvazione del bilancio sociale.In apertura di seduta, Salini, come già annunciato anche ieri, ha sintetizzato l’andamento dell’azienda con ascolti tutto sommato convincenti e conti sotto controllo. Tutto bene fin qui. Ma appena Salini ha criticato la campagna ostile nei suoi confronti riferita all’informazione dei telegiornali ritenuta troppo schierata. Affermazioni che hanno fatto incendiare la Borioni fino a creare un clima difficile tanto che la consigliera ha deciso di abbandonare la riunione.

Anche l’accenno di Sanremo ha creato tensioni perché è rimbalzata nuovamente la polemica di una presenza non motivata di tante persone della Rai al Festival ed è probabile che si chiederanno i conti per stabilire se ci sono stati degli abusi.

Per finire anche la nomina di Annalisa Bruchi al Prix Italia ha sollevato un polverone. E qui è intervenuto Foa con una difesa d’ufficio: “Parla bene l’inglese”. Ma è stato obiettato che sono molti i giornalisti che parlano correttamente l’inglese. - (PRIMAPRESS)