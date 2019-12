Caso nave Gregoretti-Salvini: il 20 gennaio deciderà la giunta per le Immunità sulla richiesta di procedure nei confronti dell’ex ministro

(PRIMAPRESS) - ROMA - La giunta per le Immunità deciderà il prossimo 20 gennaio sul caso della richiesta di autorizzazione a procedere avanzata dal tribunale dei ministri di Catania contro Matteo Salvini relativa all’accusa di sequestro di immigrati a bordo della nave Gregoretti. In giunta per le Immunità del Senato è arrivata una nota ufficiale di Palazzo Chigi che chiarisce uno degli aspetti centrali della vicenda e fornisce un’indicazione fondamentale per il voto dell’organismo parlamentare, programmato per il 20 gennaio 2020. La decisione dell’ex titolare del Viminale di non far attraccare per tre giorni la nave con 131 migranti a bordo non fu mai discussa in consiglio dei ministri. “La questione relativa alla vicenda della nave ‘Gregoretti‘ non figura all’ordine del giorno e non è stata oggetto di trattazione nell’ambito delle questioni ‘varie ed eventuali’ nel citato Consiglio dei Ministri (31 luglio 2019, ndr), né in altri successivi”: è quanto si legge nelle tre righe firmate dal Segretario generale di Palazzo Chigi, inviate l’11 ottobre scorso al Tribunale dei ministri di Catania e citate nella richiesta di autorizzazione a procedere per Matteo Salvini. - (PRIMAPRESS)