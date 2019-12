Caso Nave Gregoretti: oggi al voto per le autorizzazioni a procedere nei confronti di Matteo Salvini

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi giovedì 19 dicembre, è convocata la giunta per le autorizzazioni a procedere del Consiglio dei Ministri che dovrà dare il via libera o negare la possibilità di autorizzare il Tribunale dei Ministri di Catania a procedere nei confronti dell’ex ministro degli Interni, Matteo Salvini sul caso della nave Diciotti con l’accusa di aver «determinato consapevolmente l’illegittima privazione della libertà dei migranti, costretti a rimanere in condizioni psico fisiche critiche a bordo». Matteo Salvini «ha abusato dei suoi poteri privando della libertà personale 131 migranti a bordo dell’unità navale Gregoretti della guardia costiera italiana alle 00,35 del 27 luglio 2019». Così come scritto nel provvedimento del tribunale catanese. Salvini, dunque, rischia, in base all’incriminazione, una condanna a 15 anni di carcere e la reazione del leader della Lega non si è fatta attendere puntando il dito verso una magistratura che fa politica. “Io ho esercitato solo il ruolo e le funzioni che mi ha assegnato il mio incarico di ministro”.

Ma un'altra invettiva è andata nei confronti di Luigi Di Maio che con probabile livore nei confronti dell'avversario politico di oggi, si è detto favorevole al si del M5S per le autorizzazioni a procedere.