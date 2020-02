Balzanelli (Sis 118) chiede un tavolo al ministro Speranza per un protocollo in risposta al coronavirus

(PRIMAPRESS) - ROMA - il presidente del Sistema 118, Mario Balzanelli, chiede al ministro della Salute, Roberto Speranza, per la convocazione di un tavolo che stabilisca nel dettaglio il protocollo in risposta al contrasto della circolazione del virus che coinvolge l’esposizione del personale del servizio di emergenza ma anche gli stessi cittadini trasportati in emergenza.

“Chiedo al Ministro della Salute Roberto Speranza che venga convocato urgentemente un tavolo presso cui discutere il protocollo di attivazione e gestione dedicata del Sistema 118 in risposta alla infezione da virus Covid 19 al fine di rendere uniforme la risposta istituzionale del Sistema di Emergenza Territoriale (SET 118) in tutti i territori regionali - scrive nella nota Balzanelli -

Il ruolo svolto dal Sistema di Emergenza Territoriale 118 nella gestione dei casi sospetti o conclamati secondari ad infezione Covid-19 è, infatti, di estrema ed insostituibile importanza”. - (PRIMAPRESS)