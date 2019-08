Amatrice: dal selfie alle foto "verità" come cambia la comunicazione delle immagini nel seminario del fotoreporter Enrico De Santis

(PRIMAPRESS) - AMATRICE (RIETI) - Parlare del futuro della comunicazione visiva tra i segni ancora evidenti del sisma del 2016 che ha colpito molti dei luoghi dell’area del reatino, può sembrare un paradosso ma è proprio su questo contrasto apparente che il fotogiornalista Enrico De Santis ha voluto basare la sua iniziativa “Quel che resta del Selfie” che si terrà ad Amatrice il prossimo 3 agosto nella Sala Convegno Area del Gusto (ore 17,45). Una lezione-esperienza quella che il fotografo terrà nell’ambito del Festival delle Valli Reatine promosso dal mensile di viaggi Dove (Rcs) e la Regione Lazio, per mostrare i tanti volti dell’utilizzo dell’immagine senza filtri che passa dalla cruda realtà di un territorio ancora ferito dagli eventi per passare ai “selfie” come fenomeno di un costume che ha rivisto i suoi schemi di socializzazione e di affermazione della presenza personale all’interno di un gruppo. D’altro canto è già nella semantica del selfie che si rivela un mondo: “piccolo sé”. - (PRIMAPRESS)