Addio a Peter Fonda (79), il leggendario Easy Rider che aveva fatto sognare generazioni di bikers

(PRIMAPRESS) - LOS ANGELES - E' morto a 79 anni Peter Fonda. Due volte nominato all'Oscar, Peter Fonda è il leggendario interprete di 'Easy Rider', il film che ha segnato una generazione da lui prodotto nel 1969. Fonda, che è deceduto nella sua abitazione a Los Angeles, era figlio di Henry Fonda,fratello di Jane Fonda e padre dell'attrice Bridget Fonda. Ha ricevuto il Golden Globe per il miglior attore in un film drammatico e la nomination all'Oscar al miglior attore per il film L'oro di Ulisse (1997). - (PRIMAPRESS)