Roma: accordo della sindaca Raggi per mandare 1000 tonnellate di rifiuti nella discarica di Civitavecchia

(PRIMAPRESS) - ROMA - La sindaca Raggi ha firmato un'ordinanza per trasferire "ulteriori mille tonnellate di rifiuti al giorno"nella discarica di Civitavecchia, "per il tempo strettamente necessario alla riapertura della discarica di Colleferro". Così si legge in una nota della Città metropolitana di Roma. La decisione mira a sopperire a rischi di nuove crisi di raccolta e smaltimento dopo la chiusura del sito di Colleferro per un incidente sul lavoro. Il sito di Civitavecchia è già usato da Ama. Le mille tonnellate dell’accordo rappresentano 1/3 dei rifiuti prodotti a Roma ogni giorno. - (PRIMAPRESS)