Roma: cresce la mobilità elettrica capitolina con l’accordo E-Gap e Carpoint (Ford-Volkswagen)

ROMA – La Capitale cresce in mobilità elettrica grazie all'accordo siglato da E-GAP, il primo operatore di ricarica mobile e sostenibile per auto elettriche in Europa, e Carpoint, concessionaria Ford e Volkswagen.

La fornitura di ricarica “a domicilio” in città è inclusa per un periodo di 12 mesi per chi acquista, presso la concessionaria Carpoint, una vettura elettrica Volkswagen ID.3, ID.4 e E-UP. Carpoint promuove, inoltre, per i clienti che per la prima volta si affacciano alla guida elettrica, il servizio di noleggio di long test drive e l’utilizzo di una Card che permette di usufruire del servizio di ricarica E-GAP. Tramite l’app dedicata il Cliente, infatti, sceglierà dove e quando far ricaricare la vettura comodamente senza dover essere presente. “In un contesto di profondi incentivi all’utilizzo di fonti di energia rinnovabile, abbiamo deciso di mettere a disposizione dei clienti dei grandi dealer automotive l’accesso ai nostri servizi innovativi venendo incontro alle loro esigenze, non sempre esaudite dalle attuali soluzioni di ricarica” ha dichiarato Francesco De Meo, Head of Marketing di E-GAP. “Siamo certi che il nostro servizio possa contribuire a rendere soddisfatti i clienti che hanno deciso di acquistare o provare le vetture elettriche della storica concessionaria romana e che la comodità della nostra ricarica sia in generale un incentivo alla mobilità green nel nostro paese” ha concluso De Meo. L’ingegner Domenico Chianese, AD di Carpoint S.p.A. afferma: “L’industria automotive si sta focalizzando, ormai da anni, sulla ricerca e innovazione di tecnologie sempre più avanzate al fine di raggiungere la continua riduzione delle emissioni per la salvaguardia dell’ambiente e la salute delle persone. Sempre più Clienti si stanno sensibilizzando all’impatto a zero emissioni, spostando la loro attenzione sulla guida elettrica. Carpoint, grazie alla partnership con E-GAP, ha l’obiettivo di garantire una soluzione innovativa grazie al sistema delle ricariche a domicilio. Inoltre, grazie al long test drive, offriamo la possibilità di poter provare un’auto elettrica per 48h e apprezzarne tutti i vantaggi in tutta serenità”. La ricarica veloce in città è una soluzione semplice e affidabile che garantisce autonomia, sicurezza e tranquillità: il servizio di E-GAP offre infatti un’estensione dell’autonomia di percorrenza rendendo i viaggi in auto più sereni. Carpoint condivide pienamente l’obiettivo di mobilità sostenibile di E-GAP e promuove la vendita di vetture full electric Ford e Volkswagen. - (PRIMAPRESS)