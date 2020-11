Al via il primo gruppo per la gestione del cambiamento nelle diverse fasi della vita curato dal Cepib

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

(PRIMAPRESS) - ROMA - Martedì 24 Novembre avrà inizio, con la dottoressa Giada Fiume, il primo gruppo per la gestione del cambiamento nelle diverse fasi della vita, con appuntamento mattutino e modalità online, promosso dal Cepib, il Centro di psicologia integrata per il benessere. Il modello di riferimento nasce dopo venti anni di lavoro con gruppi di persone in diversi contesti, ed è pensato appositamente per lavorare sull’individuazione delle proprie caratteristiche di personalità al fine di rafforzarne il funzionamento. Sono previste 10 sessioni di lavoro strutturate in modo dinamico, caratterizzate da una modalità prevalentemente pratica, con esperienze dirette ed esercizi specifici; l’obiettivo è quello di massimizzare i benefici del lavoro in gruppo al fine di permettere al partecipante di imparare a gestire il cambiamento nelle diverse fasi della vita, utilizzare al meglio le risorse personali, potenziare la capacità di adattamento, individuare obiettivi realistici, migliorare la gestione del benessere personale Gli incontri si terranno ogni martedì dalle ore 10 alle ore 11,45. Il costo complessivo per l’intero ciclo di incontri svolti in gruppo è di € 350, con possibilità di suddividere il pagamento in tre soluzioni. Per aderire al programma telefono 338 9507245. Sito web: www.cepib.it . Indirizzo Mail: . - (PRIMAPRESS)