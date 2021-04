L'editoriale: «Lo sterco del diavolo»

il Cardinale Becciu

(PRIMAPRESS) - Il 12 aprile scorso il programma Report su Rai tre ha trasmesso un ampio servizio su alcuni scandali che negli ultimi tempi hanno investito il Vaticano. Papa Francesco è in prima linea nel cercare di porre freno a questi comportamenti all'interno delle mura Leonine. Tralascio gli scandali relativi alle presunte molestie sessuali rivolte a giovani seminaristi, mi soffermerò invece sulla rimozione del n. 3 nelle gerarchie vaticane, il Cardinale Angelo Becciu, ex sostituto della Segreteria di Stato accusato di peculato e di investimenti sospetti, quali ad esempio l'acquisto degli ex magazzini Harrod' s di Londra, un palazzo costato al Vaticano 400 milioni di euro e che oggi non vale più di 290 milioni. Acquisti fatti con i soldi dei fedeli. Ancora, la richiesta di danaro fatta sempre dallo stesso Becciu, allorquando era Prefetto per la congregazione per le cause dei Santi a Maria Fidia Moro, al fine di far progredire la causa di beatificazione di Aldo Moro. Che dire, i fedeli sono sempre più sconcertati per quello che accade nella Curia Romana. Si è appreso che addirittura Papa Francesco, per noi cattolici e per il nostro catechismo Vicario di Cristo sulla terra e successore di San Pietro, per quanto riguarda l' investimento immobiliare londinese, sia stato costretto a sedersi ad un tavolo con alcuni faccendieri di dubbia morale, per porre un argine a questa irresponsabile emorragia di fondi dall'obolo di San Pietro. Questo fatto è sconcertante e getta sinistre ombre sul futuro della chiesa! Gli atteggiamenti di alcuni esponenti della Curia Romana sembrano confermare ciò che Martin Lutero già sei secoli fa, denunciò a gran voce e diede origine alla Riforma. Se all'epoca il monaco agostiniano contestava, tra l'altro la vendita delle indulgenze, oggi si chiedono milioni di euro per poter far salire agli onori degli altari una persona, ergo cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia. Il comportamento di alcuni esponenti del clero abitante l'interno delle mura leonine, fa sospettare che il fumo, anzi lo sterco del demonio si sia annidato in quegli ambienti. In ogni caso, Papa Francesco, di fronte a questi scandali ed al crollo delle entrate finanziarie dal 1° aprile scorso ha messo mano agli stipendi dei Cardinali di curia, una quarantina in tutto ed ha decurtato il loro stipendio del 10%. Il loro piatto cardinalizio è stato ridotto da 5 mila euro a 4.500. Ai dipendenti vaticani sono stati congelati gli scatti biennali di anzianità. Tuttavia Papa Francesco ha ripetuto che non intende tagliare posti di lavoro. Giusto per notizia il bilancio preventivo presentato al Papa il 20 marzo scorso mostrava entrate per 260,4 milioni di euro ed uscite per 310,1 milioni con un deficit previsto di 49,7 milioni di euro. Su questo deficit pesa notevolmente la pandemia covid e la chiusura dei musei vaticani. Qualche vecchio cardinale di curia ha suggerito al Papa di riprendere la vendita delle sigarette e dei sigari ai magazzini vaticani, vendita che faceva entrare nelle casse vaticane ben 12 milioni di euro all'anno. Pare che Bergoglio si sia opposto ed ha richiesto di studiare come ridurre le spese del centro televisivo vaticano ed alcuni costosi dicasteri. Che dire, di fronte a tali scandali e sprechi, noi comuni mortali di provincia ci riteniamo eccellenti ed onesti amministratori non nominati, quando pur tra mille difficoltà riusciamo ancora ad aprire le porte delle chiese e d'intesa con volenterosi ed attenti curati di campagna, ad assicurare quel minimo di cura pastorale che ogni credente invoca e merita. Mi duole dover constatare ancora una volta, che Lutero non ha insegnato nulla e che come i corsi e ricorsi storici di Vicana memoria, alcuni appartenenti alle gerarchie vaticane, tradendo il messaggio evangelico si trasformano in avidi e spregiudicati affaristi, mentre nelle chiese di provincia, i curati di campagna per poter sostenere le spese di gestione delle chiese, spesso sono costretti a rimetterci di tasca propria e chiedere aiuto a poveri pensionati. - (PRIMAPRESS)