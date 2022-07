Viaggiare in open air: un trend che muove 25 mil di italiani

(PRIMAPRESS) - ROMA - Con Outdoor Travellers, nasce un format editoriale capace di fare sintesi tra il linguaggio veloce di una newsletter e le suggestioni più complete di un magazine. La brevità delle notizie non toglie nulla ad una ispirazione di viaggio che intende ruotare intorno a due parole chiave: emozione ed esperienza. Entrambe sono declinate in una formula di turismo “Active” a misura di passioni nel rispetto delle “regole” della natura. Uno studio recente sul turismo outdoor, realizzato da Enit e Human Company in collaborazione con Istituto Piepoli rileva che per due italiani su tre è cresciuta la propensione per le vacanze all’aria aperta (52%) ritenute flessibili, sostenibili e sicure. - (PRIMAPRESS)