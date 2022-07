Libri nello zaino tra botanica e piatti gourmet ispirati a Corto Maltese

(PRIMAPRESS) - ROMA - Pronti per la partenze delle vacanze ma non senza un buon libro da leggere dopo un’intensa giornata di trekking e di esplorazioni. Qui proponiamo due letture per i travellers outdoor. Il primo è più che altro una guida da tenere a portata di mano per scoprire I giardini sottocosta, un rotta lungo le regioni affacciate sul mare alla scoperta di itinerari verdi e giardini. L’autrice Nicoletta Campanella (Nicla Edizioni) non solo segnala dove vedere questi autentici gioielli di verde nell’Italia girata coast to coast ma descrive anche le centinaia di specie di alberi ed arbusti della macchia mediterranea che riconosciamo nelle immagini ma non sappiamo dargli un nome. L’altro libro è dedicato a naviganti e sognatori con lo spirito gourmet. Cucinare con Corto Maltese (Cong Edizioni) è dedicato ai Capitani di Mare (naviganti o sognatori) dove lo storico Michel Pierre riporta il lettore nelle atmosfere avventurose del famoso personaggio di Hugo Pratt e dei suoi viaggi fantastici intrecciati con la narrazione di piatti cucinati a bordo o nelle taverne dei porti. Nel libro, però, i piatti escono dalla dimensione della graphic novel per assumere consistenza con oltre 100 proposte culinarie firmate da otto chef della scuderia di Massimo Bottura e otto campioni della vela da Tommaso Chieffi a Vasco Vascotto e Mauro Pelaschier. - (PRIMAPRESS)