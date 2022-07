Il flagpoint di Swarovski Optik a San Vigilio di Marebbe

(PRIMAPRESS) - SAN VIGILIO DI MAREBBE - A San Vigilio di Marebbe (BZ), la cittadina delle Dolomiti, Patrimonio Unesco, e la prima ad aver ottenuto in Alto Adige il riconoscimento di destinazione turistica sostenibile dal Sustainable Tourism Forum, è stato inaugurato di recente il terzo Camp Experience, dell’azienda di binocoli e cannocchiali Swarovski Optik. Si tratta di un local point del brand austriaco dedicato all’ esperienze dell’osservazione naturalistica testando i prodotti della gamma con escursioni ed osservazioni tra le valli dolomitiche. Dopo la creazione nel 2021 dello show room Italia di Swarovski Optik a Montese, nell’Appennino modenese, basato sulla formula dei Camp Experience, ora Campex Valley San Vigilio di Marebbe offre agli appassionati di outdoor, uno spazio espositivo di circa 300 mq. Con i prodotti di punta dell’azienda di Absam: dai cannocchiali Atx ai binocoli della gamma Companion sino al minuscolo ma performante CL Pocket amato dai trekker per essere un concentrato di tecnologia in meno di 350 grammi di peso. “L’apertura di questo Swarovski Optik Camp Experience di San Vigilio di Marebbe - spiega Franco Cernigliaro, ceo di Swarovski Optik Italia - completa il nostro piano di aperture dei local Camp programmati per il 2022. I Camp Experience sono dei flag point del marchio di binocoli che non si limitano alla vendita del prodotto ma sollecitano un’esperienza immersiva nella natura dove l’osservazione con il binocolo permette di scoprire dettagli impercettibili ad occhio nudo ma allo stesso tempo di non interferire con la propria presenza nell’habitat animale. Se a questo si aggiunge - prosegue Cernigliaro - che al binocolo può essere abbinato uno strumento che consente di fare fotografie con il proprio smartphone e condividere con whatsapp una scena sorprendente di un’aquila in volo o di uno stambecco intento a scalare una parete rocciosa verticale, si comprende qual è il vero senso di un’esperienza”.

Negli spazi del Campex Valley San Vigilio di Marebbe fino al 30 Agosto 2022 sarà possibile visitare la mostra “Incontri nella Natura. La biodiversità in montagna” della fotografa naturalista e brand ambassador di Swarovski Optik Italia, Fiorella Dotta. - (PRIMAPRESS)