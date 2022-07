BMT: lo pneumatico offroad di Pirelli per ridurre le forature

(PRIMAPRESS) - MILANO - Per chi fa escursioni offroad con le BMT, anche a pedalata assistita, il problema della differenza di terreni ma anche delle frequenti bucature pone la questione della scelta degli pneumatici più adatti. Pirelli ha concentrato la sua attenzione sulla gamma Scorpion dedicata all’enduro con tre linee diverse a seconda delle esigenze: Scorpion Enduro e Scorpion E-MTB comprendono tre diversi battistrada: S (Soft Terrain), R (Rear Specific) e M (Mixed Terrain), che fanno le differenze nei diversi contesti.Il battistrada Mixed Terrain, quello pensato per una maggiore polivalenza, è completamente rinnovato e amplia ulteriormente i suoi confini d’utilizzo grazie a una nuova disposizione dei tasselli e un nuovo profilo. I tasselli, più alti e rinforzati, sono ora progettati per sopportare i carichi meccanici tipici di uno stile di guida più usurante e per bici dalle caratteristiche più performanti. In sostanza i due rinnovati pneumatici Pirelli nascono per essere dei veri allround, destinati a chi usa la MTB per divertirsi con lunghi giri in montagna ma non disdegna, all’occasione, la partecipazione a qualche gara. Ad accrescere la polivalenza del disegno M per Scorpion Enduro e E-MTB è la nuova mescola SmartGRIP Gravity, sviluppata attingendo all’esperienza motorsport di Pirelli nelle competizioni motocross e rally.



