Alla scoperta dei borghi del Canton Ticino sulle cime del Fojorina

(PRIMAPRESS) - LUGANO - Nella regione svizzera del Ticino, un giro ad anello alle porte di, porta alla scoperta di un sentiero molto panoramico che si sviluppa a mezzacosta a quote comprese tra 1500 e 1600 metri. Un percorso MTB che può essere affrontato senza grossi problemi anche in primavera (neve e ghiaccio permettendo), ma soprattutto in autunno con il foliage che contraddistingue i boschi alle medie quote.Si parte dao Tesarè come la chiamano gli abitanti di questo borgo nelnel Comune di Capriasca e si ritorna nella stessa località con 5-6 ore di escursione con un dislivello che non supera i 1500 metri. La lunghezza complessiva è di 40 chilometri con un tracciato al 40% di asfalto, 20% di sterrato e 405 Single Trail. E’ un percorso non troppo impegnativo e molto panoramico con la vista che spazia dalle vette del Monte Voglia allache guardano sul lago di Lugano. Si passa dai borghi di Maglio di Colla, Certara che d’inverno diventa una delle mete preferite per una ciaspolata fuoriporta da Lugano e si costeggia poi il confine italiano con il profilo dominante del Monte Cucco (mt.1610) fino ad arrivare all’agriturismo(+41795403581), di proprietà della famiglia Signer per degustare la loro produzione di formaggi di mucca e di capra. Ritornando a valle non può mancare la visita al ristorante di Eros Mora, il ristorantefagianodaeros.ch ) per una delle sue grigliate estive con le puntine di maiale. - (PRIMAPRESS)