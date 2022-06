“Women in conflict”: Charles Michel aprirà a Bruxelles la seconda edizione con il nobel Murad

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Giovedì 9 giugno 2022 il Presidente del Consiglio europeo Charles Michel, darà inizio alla seconda edizione di “Women in Conflicts” a Bruxelles, riunendo leader donne e sopravvissute ai conflitti.

L'evento, ospitato in collaborazione con UN Women, Nadia's Initiative e la Dr. Denis Mukwege Foundation, si concentrerà su sopravvissuti, giustizia e riparazione e leadership delle donne nei conflitti. All'evento si uniranno la First Lady dell'Ucraina Olena Zelenska e Nadia Murad, vincitrice del Premio Nobel per la Pace.

La seconda edizione fa seguito al "Women in Conflicts" organizzato a New York il 21 settembre 2021.

Attivisti, ambasciatori di pace e leader mondiali hanno poi evidenziato la necessità di garantire i diritti delle donne e delle ragazze e la loro piena partecipazione nel plasmare la pace e la riconciliazione. - (PRIMAPRESS)