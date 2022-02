Vino, l'Europarlamento fa sparire dalle etichette i riferimenti al cancro come per le sigarette

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - I riferimenti al cancro dalle etichette del vino alla stessa stregua delle confezioni di sigarette, dovranno sparire. E' una delle modifiche approvate dall'Europarlamento alla relazione sul Piano di azione anti-cancro. "C'è differenza tra consumo nocivo e moderato di bevande alcoliche e non è il consumo in sé a costituire fattore di rischio per il cancro". Cancellato dal testo anche il riferimento ad avvertenze sanitarie in etichetta, e introdotto l'invito a migliorare l'etichettatura con l'inclusione di informazioni sul consumo moderato e responsabile di alcol. A strasburgo si era accesa la polemica con i grandi prodduttori vinicoli di Francia, Spagna, Italia e Portogallo tato che la Commissaria europea alla Salute, Stella Kyriades aveva dovuto rassicurare il settore per una penalizzazione della filiera. - (PRIMAPRESS)