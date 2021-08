Velocità in città: a Parigi si circolerà a 30 Km/h. La decisione di Hidalgo tra le proteste dell’opposizione

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Da lunedi 31 agosto la velocità massima autorizzata scenderà da 50 a 30 km/h su tutto il territorio della Capitale, con poche eccezioni. Una scelta accusata di avversare le auto secondo gli avversari della prima cittadina Anne Hidalgo. “Stiamo davvero trasformando questa città”, assicura il sindaco di Parigi. In Europa si contano centinaia di agglomerati che hanno già fatto il grande passo. La tendenza, infatti, con le velocità così ridotte è di scoraggiare l'uso dell'auto nei centri urbani per alleggerire il traffico su gomma ma non in tutti i paesi in cui è stato adottato corrisponde un soddisfacente servizio di parcheggi di interscambio e rete di servizi pubblici efficienti peraltro messi sotto accusa durante la pandemia per essere responsabili di focolai di virus da Covid. - (PRIMAPRESS)