Vaccini Ue: videoconferenza dei leader europei con l'ipotesi della certificazione europea

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Oggi 21 gennaio 2021, il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel presiede la videoconferenza dei leader dell'UE che discuteranno del coordinamento della risposta alla pandemia di COVID-19, compresa la diffusione su vasta scala dei vaccini e l'impiego di tutti gli strumenti disponibili per limitare la diffusione del virus. Nell’obbietivo del meeting digitale, c’è la condivisione delle migliori prassi sulle misure adottate per mettere a punto le strategie di prospettiva per le prossime settimane.

Per quanto riguarda i vaccini, la Commissione europea farà il punto sulla loro diffusione e su come garantire in futuro aumenti di produzione e un accesso equo ai vaccini. I leader saranno invitati a condividere le proprie esperienze in merito alla realizzazione delle campagne vaccinali.

Non è casuale che questa mattina l’Oms aveva diffuso una nota stampa in cui si rassicurava che entro il 2021 ci sarà una copertura vaccinale per tutti i paesi. Una nota, probabilmente, spinta anche dalle tensioni provocate dal ritardo della distribuzione dei vaccini da parte di PfizerBiontech lasciando a corto di scorte Germania ed Italia.

“La nostra priorità assoluta è accelerare la vaccinazione in tutta l’UE - ha detto Charles Michel anticipando la riunione odierna e I’intenzione di discutere anche sull'opportunità di adottare un approccio comune alla certificazione delle vaccinazioni all'interno dell'UE.

All’ordine del giorno del summit c’è anche il tema della cooperazione con i paesi terzi in relazione ai vaccini. - (PRIMAPRESS)