Vaccini UE: la solidarietà per i suoi stati membri nella ripartizione di 10 mln di dosi BionTech-Pfizer

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Era stato deciso nella videoconferenza dei leader dei paesi membri UE lo scorso 25 marzo e d ora si dà il via alla programmazione “per affrontare la questione della velocità di consegna dei vaccini durante l'assegnazione dei 10 milioni di dosi BioNTech-Pfizer che verranno consegnate nel secondo trimestre del 2021 dall’azienda farmaceutica e distribuite dal’UE ai paesi membri in uno spirito di solidarietà". “Oggi è stato raggiunto un accordo su una soluzione una tantum - si legge in un comunicato del Consiglio Europeo - che costituisce un’espressione di solidarietà attraverso la distribuzione di quasi 3 milioni di vaccini agli Stati membri più bisognosi”. Sono 19 Stati membri (Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna e Svezia) che ricevono la proporzione di 6,66 milioni di vaccini. Austria, Cechia e Slovenia ricevono la proporzione dei 10 milioni di vaccini. 5 Stati membri (Bulgaria, Croazia, Estonia, Lettonia e Slovacchia) oltre alla proporzione di 10 milioni di vaccini, ricevono pro-quota di 2.854.654, come vaccini di solidarietà. - (PRIMAPRESS)