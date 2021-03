Vaccini UE: Johnson&Johnson informa il Commissario per la Sanità che non potrà garantire i 55 mln di dosi previste

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Da Johnson&Johnson arriva la comunicazione al Commissario per la Sanità dell'UE di avere problemi di approvvigionamento e di non poter assicurare di fornire 55 milioni di dosi di vaccino nel seondo trimestre. Il vaccino J&J,da somministrare in unica dose,dovrebbe essere approvato dall' Ema l'11 marzo.L'azienda si è impegnata a fornire all'Ue 200 milioni di dosi nel 2021, ma già la scorsa settimana aveva detto di avere problemi nel reperire componenti del vaccino.L'obiettivo resta difficile, ma "non impossibile". - (PRIMAPRESS)