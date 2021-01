Vaccini e Piano Covid UE: il 21 videoconferenza di Charles Michel con i leader europei

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Il prossimo 21 gennaio il presidente Charles Michel terrà un videoconferenza dei membri del Consiglio europeo. I leader dell'UE discuteranno del coordinamento della risposta alla pandemia di COVID-19, compresa la diffusione su vasta scala dei vaccini e l'impiego di tutti gli strumenti disponibili per limitare la diffusione del virus. Sul tavolo di discussione anche la vicenda della ridotta produzione e consegna del vaccino di Pfizer. L'Italia la più colpita per l'esaurimento delle scorte che bloccherà il piano di somministrazioni in tutte le regioni. - (PRIMAPRESS)