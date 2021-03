Vaccini: Ue-Usa accordo di produzione diretto tra le due sponde dell’Atlantico

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Il commissario europeo all'Industria, Breton, e il coordinatore della task force sul coronavirus degli Usa,Zients, "hanno concordato di lavorare insieme per garantire il regolare funzionamento delle catene di approvvigionamento industriali per la produzione di vaccini da entrambe le parti". Breton e Zients hanno sottolineato "l' importanza di una stretta cooperazione" tra le sue sponde dell'Atlantico,stabilendo "un contatto diretto" tra i due team per risolvere qualsiasi problema si presenti nell'approvviggionamento. - (PRIMAPRESS)