Unione Europea, nuove norme per gli aiuti di Stato. Più autonomia per i paesi membri

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - L'Unione Europa introduce semplificazioni sugli aiuti di Stato, con un'estensione delle esenzioni per categoria, che permetterè ai 27 di attuare alcune misure di aiuto senza il controllo preventivo della Commissione Ue. Le nuove norme introducono "maggiori possibilità per gli Stati membri di fornire aiuti per sostenere la doppia transizione verso un'economia verde e digitale,senza causare indebite distorsioni della concorrenza nel mercato unico. Gli Stati potranno fornire rapidamente finanziamenti",spiega Vestager. - (PRIMAPRESS)