UE, Sassoli, von der Layen e Janša sottoscrivono le priorità legislative del 2022: equità sociale e clima

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Oggi 16 dicembre 2021, il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, il primo ministro sloveno Janez Janša e la presidente della Commissione Ursula von der Leyen hanno firmato la dichiarazione congiunta sulle priorità legislative dell'UE per il 2022. La dichiarazione definisce le istituzioni condivise visione per un'Europa trasformata e più resiliente. Dimostra la determinazione delle istituzioni a consentire all'UE di emergere più forte dalla pandemia di COVID-19 e dalle drammatiche conseguenze dei cambiamenti climatici e di altre crisi globali. "Ci impegniamo a fornire ai nostri cittadini un'Europa più forte, più equa, più sostenibile, più digitale e più resiliente. L'Unione europea dovrebbe difendere con orgoglio i suoi valori fondamentali e non lasciare indietro nessuno" hanno dichiarato il presidente David Sassoli e il primo ministro della Slovenia Janez Janša. "L'Europa deve fornire soluzioni ai problemi immediati dei cittadini, in particolare alla pandemia e alle sue ricadute sulla loro vita quotidiana, nonché alle sfide a lungo termine che affrontiamo insieme, come il cambiamento climatico. La nostra dichiarazione congiunta mostra il nostro impegno a lavorare insieme per realizzare soluzioni su tutti questi problemi, dalla salute al cambiamento climatico, dalla trasformazione digitale all'ampia prosperità economica" ha aggiunto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. - (PRIMAPRESS)