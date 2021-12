Ue: riunione dei ministri agricoltura e pesca per il 12 e 13 dicembre. Si discute dei piani 2022 in Ue ed extra UE

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Il Consiglio europeo si riunirà con i ministri dell'agricoltura e pesca il prossimo domenica 12 e lunedì 13 dicembre 2021 per concordare le possibilità di pesca per il 2022 nelle acque UE e non UE, nel Mediterraneo e nel Mar Nero. Il Consiglio punterà inoltre all'adozione di conclusioni sul nuovo piano di emergenza per la sicurezza alimentare e terrà un dibattito orientativo sulle pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare. Tra le varie, le delegazioni discuteranno di temi quali il regolamento sul controllo della pesca, il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e la proposta di regolamento sui prodotti a deforestazione zero. - (PRIMAPRESS)