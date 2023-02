Ue, Reddito di Cittadinanza e Assegno Unico provocano una infrazione dell’Italia: “È discriminatorio”

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Ora non è più solo la maggioranza del governo Meloni a non vedere di buon occhio il reddito di cittadinanza ma è la stessa Unione Europea a rilevare una infrazione dell'Italia. Rientrato nel pacchetto di sanzioni anche lAssegno unico. La Commissione Ue ha aperto una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia per il reddito di cittadinanza che non sarebbe in linea con il diritto Ue in materia di libera circolazione dei lavoratori, diritti dei cittadini, residenti e protezione internazionale. Per la Commissione,il reddito di cittadinanza discrimina gli altri lavoratori Ue,perché dovrebbe "essere accessibile ai cittadini Ue" lavoratori,autonomi o che abbiano perso il lavoro,senza requisito dei 10 anni di residenza.Analofa infrazione per Assegno unico figli. - (PRIMAPRESS)