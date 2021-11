Ue: raggiunto accordo per il bilancio comunitario 2022. Stanziati 25 mln per muri Bielorussia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Intesa tra Commissione e Parlamento Ue per il bilancio comunitario 2022, il secondo del settennato 2021-2027. L'accordo -si legge in una nota della Commissione- vede impegni per 169,5mld e pagamenti per 170,6mld di euro. Per la protezione del confine con la Bielorussia, stanziati 25 milioni. Pandemia, ripresa sostenibile e occupazione tra le voci primarie. Il bilancio 2022, stima il commissario Hahn, "aiuterà una ripresa sostenibile e la necessaria transizione della Ue verso il beneficio di tutti". - (PRIMAPRESS)