UE, lotta alla pandemia: il Consiglio riafferma l'impegno del Team Europe

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Il Consiglio ha approvato oggi le conclusioni che riaffermano il pieno impegno del Team Europe nella lotta globale contro la pandemia COVID-19 e le sue conseguenze sanitarie, sociali, economiche, umanitarie, sulla sicurezza e politiche. Con questo approccio, l'UE mostra leadership, responsabilità e solidarietà con le persone più colpite dalla pandemia. Team Europe, costituito, oltre che dai rappresentanti dei paesi membri, dalle istituzioni finanziarie e la European Bank for Recostrution and Development - si legge nella nota approvata oggi dal Consiglio - rimane in prima linea negli sforzi globali per garantire l'accesso internazionale ai vaccini, con un contributo di 2,47 miliardi di euro all'iniziativa COVAX. Grazie a ciò, le consegne di COVAX stanno accelerando e ad oggi sono state consegnate oltre 40,5 milioni di euro di dosi di vaccino in più di 100 paesi in tutto il mondo.

Team Europe resta pienamente impegnato a sostenere i diritti umani, l'uguaglianza di genere, la democrazia, il buon governo e lo Stato di diritto. Chiede inoltre una ripresa post-pandemia inclusiva e rispettosa dell'ambiente, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo, e per migliorare la salute a livello globale nel contesto della pandemia COVID-19 e oltre.

Il Consiglio sottolinea che è essenziale salvaguardare la coerenza per quanto riguarda la programmazione dei fondi dell'UE nell'ambito del previsto strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI-Global Europe). Sottolinea inoltre che le iniziative di Team Europe devono, tra le altre cose, continuare a mirare al massimo impatto trasformativo e al cambiamento sistemico, essere allineate con le esigenze di sviluppo e le priorità dei paesi partner e rispettare i principi di trasparenza e responsabilità, sostenibilità, efficacia e risultati, "non nuocere", proprietà del paese e partenariato inclusivo. - (PRIMAPRESS)