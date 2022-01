UE, imposizioni fiscali multinazionali: riunione oggi dei ministri dell'Economia per la soglia minima

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Dopo la riunione di ieri dell'Eurogruppo dove si è tornato a parlare di caro emnergia e Patto di stabilità rincorrendo nuove regole più consone ai tempi, oggi si sono riuniti i ministri dell'Economia e delle finanze per un dibattito orientativo sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla fissazione di un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali nell'UE. Scopo della direttiva è recepire un accordo internazionale – la soluzione globale basata su due pilastri del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS – nel diritto dell'UE. L'accordo è una tappa fondamentale verso un sistema efficace ed equo di imposizione degli utili. I ministri saranno invitati a fornire orientamenti politici riguardo al carattere prioritario del fascicolo e alla necessità di recepire con urgenza le regole concordate in materia di tassazione internazionale delle società. L'adozione della direttiva avverrà in una fase successiva, dopo il completamento dell'esame della proposta in sede di Consiglio. - (PRIMAPRESS)