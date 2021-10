UE: gli appuntamenti di ottobre del Consiglio Europeo tra economia, clima, trasporti ed energia

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Gli appuntamenti in agenda del Consiglio Europeo a partire dalla prossima settimana: 18 ottobre, il Consiglio "Affari esteri" procederà a uno scambio di opinioni su Golfo, partenariato orientale, Etiopia e Nicaragua. I ministri saranno inoltre informati in merito agli sviluppi in Afghanistan, in Tunisia e nei Balcani occidentali, nonché alla diplomazia climatica e alla situazione a Varosha. Il Consiglio dovrebbe adottare conclusioni su Bosnia-Erzegovina / operazione EUFOR ALTHEA. 19 ottobre, Consiglio "Affari generali" riunito per i preparativi del Consiglio europeo del 21 e 22 ottobre, il dialogo annuale sullo Stato di diritto e la Conferenza sul futuro dell'Europa saranno all'ordine del giorno del Consiglio "Affari generali" del 19 ottobre a Lussemburgo. 21-22 ottobre, Consiglio europeo: i leader dell'UE si riuniranno per discutere di COVID-19, digitale, prezzi dell'energia, migrazione e relazioni esterne. 26 ottobre, Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" (questioni relative all'energia).I ministri UE dell'Energia si riuniranno per discutere dell'impennata dei prezzi dell'energia e di analisi degli scambi, nonché delle possibili azioni delineate nella comunicazione della Commissione relativa ai prezzi dell'energia. 28 ottobre, videoconferenza informale dei ministri dell'Economia e delle finanze. I ministri procederanno a uno scambio di opinioni sulle decisioni con cui si approvano le valutazioni dei piani per la ripresa e la resilienza di Estonia, Finlandia e Romania, in vista della loro successiva adozione mediante procedura scritta. - (PRIMAPRESS)