UE e Honduras siglano accordo per la tracciabilità del legno importato in Europa

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - L’Unione Europea e la Repubblica dell'Honduras hanno firmato un accordo di partenariato volontario (VPA) sull'applicazione della legislazione forestale, la governance e il commercio di prodotti del legno con l'UE. L'accordo garantirà che tutto il legname e i prodotti del legno dell'Honduras importati nell'UE siano legalmente acquistati e autorizzati. L'Honduras è il primo paese latinoamericano (e l'ottavo in assoluto) a firmare un accordo di partenariato volontario con l'UE nell'ambito del piano d'azione per l'applicazione delle leggi, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT). L'accordo istituisce un sistema di garanzia della legalità del legname in Honduras che valuta il disboscamento del legname con requisiti simili a quelli stabiliti nel regolamento UE sul legname; consentirà al paese di rilasciare licenze FLEGT. Questa licenza sosterrà anche gli sforzi dell'Honduras (così come di altri paesi che hanno firmato VPA simili) per soddisfare requisiti legali equivalenti dei mercati al di fuori dell'UE. Questo processo migliora lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi commerciali dell'UE e contribuisce in modo significativo all'obiettivo generale di ridurre il disboscamento illegale. Il VPA è stato firmato dall'ambasciatore portoghese Nuno Brito, dal commissario europeo per i partenariati internazionali Jutta Urpilainen e dall'ambasciatore dell'Honduras Roberto Ochoa Madrid. - (PRIMAPRESS)