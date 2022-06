Ue: crescono le quote rosa in azienda. Accordo della Commissione europea sul "Women on boards"

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Raggiunto un accordo tra Parlamento, Consiglio e Commissione Ue sulla questione delle quote rosa nei Consigli d'amministrazione delle aziende. La nuova direttiva "Women on boards" sull'equilibrio di genere è finalmente un testo che stabilisce che le società quotate dovrebbero puntare a far ricoprire almeno il 40% delle loro cariche di amministratore non esecutivo da membri del sesso sottorappresentato entro il 2026. Se gli Stati membri sceglieranno di applicare le nuove regole sia a dirigenti che a amministratori non esecutivi, l'obiettivo sarebbe il 33% di tutte le posizioni di amministratore entro il 2026.

"Questo è un grande giorno per le donne in Europa. E' anche un grande giorno per le aziende. Perché più diversità significa più crescita, più innovazione", aveva twittato la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. "Grazie a tutti coloro che hanno lavorato su questo dossier chiave per un decennio".