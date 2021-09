UE: approvato un programma di sostegno da 149 mln di euro per i rifugiati siriani in Turchia

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Gli ambasciatori dell'UE hanno approvato oggi un finanziamento di 149,6 milioni di euro dal bilancio dell'UE per sostenere i più vulnerabili dei circa 3,7 milioni di rifugiati siriani in Turchia. Tale importo finanzierebbe l'estensione di uno dei programmi umanitari che sostengono il sostentamento dei rifugiati.

Lo scopo dell'emendamento di bilancio è continuare a fornire sostegno ai rifugiati e alle comunità di accoglienza in Turchia, che è attualmente il paese con la più grande popolazione di rifugiati al mondo. Consentirebbe all'UE di portare avanti un programma che fornisce assistenza in denaro multiuso ai rifugiati: la Rete di sicurezza sociale di emergenza (ESSN).

L'ESSN è il più grande programma umanitario nella storia dell'UE. Fornisce a 1,8 milioni di rifugiati in Turchia trasferimenti mensili in contanti per coprire bisogni essenziali come affitto, trasporti, bollette, cibo e medicine.

Il Consiglio ha deciso di finanziare l'estensione di questo programma di sostegno umanitario impegnando i fondi del margine residuo per il 2021 alla rubrica "Vicinato e mondo" nel quadro finanziario pluriennale dell'UE.

Questo progetto di bilancio rettificativo per il 2021 attende ora l'approvazione del Parlamento europeo. - (PRIMAPRESS)