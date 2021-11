UE: approvato il potenziamento del Centro per la prevenzione malattie (ECDC)

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - I rappresentanti del Consiglio e del Parlamento europeo hanno concluso un accordo politico per rinnovare il mandato del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC). Con questo mandato aggiornato l'UE mira a potenziare il lavoro dell'ECDC nei settori della sorveglianza, dell'allarme rapido, della preparazione e della risposta. L'ECDC è un'agenzia dell'UE incaricata di sostenere l'UE nei suoi sforzi per combattere le malattie infettive attraverso, tra l'altro, l'analisi epidemiologica, la consulenza scientifica e le attività di formazione. "Un'altra ondata ci sta colpendo duramente, ma dobbiamo guardare avanti e pianificare il futuro. Questa pandemia ha dimostrato che abbiamo bisogno di una migliore comprensione delle minacce per la salute a carattere transfrontaliero, di piani d'azione aggiornati e di un maggiore coordinamento. Rafforzare il mandato dell'ECDC rappresenta un altro passo in questa direzione." Così ha dichiarato Janez Poklukar, ministro sloveno della Salute. - (PRIMAPRESS)