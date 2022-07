Ue: approvato il bilancio 2023 con 183,95 mld di ‘engagements’ e 165,74 mld di pagamenti

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Oggi gli ambasciatori degli Stati membri presso l'UE hanno approvato la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio dell'UE 2023. In totale, la posizione del Consiglio per il bilancio del prossimo anno ammonta a 183,95 miliardi di euro in impegni e 165,74 miliardi di euro in pagamenti. Rispetto al bilancio concordato da Consiglio e Parlamento europeo per il 2022, si tratta di un aumento del +8,29% degli impegni e di una diminuzione del -3,02% dei pagamenti.

"Il Consiglio ha deciso di perseguire un approccio prudente alla procedura di bilancio annuale. Faremo in modo che le risorse finanziarie dell'UE siano concentrate sulle nostre priorità attuali. Ciò significa che abbiamo adeguato molte delle cifre proposte dalla Commissione. Sono lieto che ora disponiamo di una solida base per i nostri negoziati con il Parlamento europeo". Così ha evidenziato Zbyněk Stanjura, ministro delle finanze della Cechia.

Nel complesso, il Consiglio adotta un approccio prudente dato il contesto instabile in cui opera l'UE. Mantenere i margini nel budget come margine di manovra si è rivelato molto utile in passato. Gli Stati membri sottolineano l'importanza di garantire che vi sia un margine di bilancio sufficiente per far fronte alle incertezze legate alla crisi ucraina e all'inflazione. - (PRIMAPRESS)