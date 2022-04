Ucraina, l’Ue sollecita Xi Jinping per una mediazione con Putin ma il leader cinese fa muro di gomma

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Dopo i tentativi di diversi leader dagli USA alla Germania, dalla Francia all'Italia, ieri i vertici dell'Unione Europea ha tentato nuovamente di sollecitare il cinese Xi Jinping a premere per una mediazione verso la fine dell'invasione russa in Ucraina. Ma il premier cinese ripete come un mantra che è necessario rivedere le politiche internazionali ed esercitare il dialogo. La sensazione è di trovarsi difronte ad un muro di gomma.

Ieri la sollecitazione alla China da parte di Charles Michel e Ursula von der Leyen è stata chiara e non senza riferimenti ai riflessi sull'economia che coinvolge lo stesso paese asiatico.Ecco quanto detto dal Preridente del Consiglio Europeo Charles Michel: "Abbiamo appena concluso il nostro vertice UE-Cina. Il vertice di oggi non è come al solito, perché si tratta di un vertice in tempo di guerra. Stiamo vivendo la più grave crisi di sicurezza in Europa dalla seconda guerra mondiale. La guerra di Putin in Ucraina continua a uccidere donne e bambini ea distruggere intere città, e questa è una palese violazione del diritto internazionale. La priorità assoluta dell'Unione europea è fermare la guerra il prima possibile e proteggere il popolo ucraino. In tempi di crisi, il dialogo è più che mai necessario. Ecco perché ci siamo concentrati su cosa si può fare per porre fine a questa guerra il prima possibile. L'UE e la Cina hanno convenuto che questa guerra sta minacciando la sicurezza globale e l'economia mondiale. Questa instabilità globale non è nell'interesse della Cina e non nell'interesse dell'UE. Condividiamo la responsabilità come attori globali di lavorare per la pace e la stabilità. Chiediamo alla Cina di aiutare a porre fine alla guerra in Ucraina. La Cina non può chiudere un occhio sulla violazione del diritto internazionale da parte della Russia. Questi principi sono sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e dai principi sacri alla Cina. L'UE, insieme ai suoi partner internazionali, ha imposto pesanti sanzioni alla Russia. Il nostro obiettivo è fare pressione sul Cremlino per porre fine alla guerra. Queste sanzioni hanno anche un prezzo per noi in Europa, ma questo è il prezzo della difesa della libertà e della democrazia. Qualsiasi tentativo di aggirare le sanzioni o fornire aiuti alla Russia prolungherebbe la guerra. Ciò comporterebbe maggiori perdite di vite umane e un maggiore impatto economico. Questo non è nell'interesse a lungo termine di nessuno. Rimarremo inoltre vigili su qualsiasi tentativo di aiutare la Russia finanziariamente o militarmente. Tuttavia, i passi positivi della Cina per contribuire a porre fine alla guerra sarebbero accolti con favore da tutti gli europei e dalla comunità globale.Abbiamo anche discusso di aree di interesse comune in cui cooperiamo, come la salute globale. Vogliamo impegnarci con la Cina e tutti i membri dell'OMS su un nuovo accordo sulla prevenzione, la preparazione e la risposta alla pandemia. Stiamo anche collaborando con la Cina per proteggere il nostro pianeta. Possiamo e dobbiamo fare di più. Dobbiamo essere pronti per la COP27 in Egitto entro la fine dell'anno. Abbiamo anche invitato la Cina ad aumentare ulteriormente la sua ambizione in materia di ambiente, biodiversità e azione per il clima". - (PRIMAPRESS)