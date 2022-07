Trasporti Ue: si al riconoscimento temporaneo dei documenti di guida ai rifugiati ucraini

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - In risposta all'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno convenuto di introdurre, mediante procedura d'urgenza, misure specifiche e temporanee relative ai documenti dei conducenti ucraini. La proposta legislativa è collegata all'accoglienza dei rifugiati ucraini e mira a ridurre i requisiti amministrativi che normalmente si applicano ai conducenti di paesi terzi che guidano all'interno dell'UE. Questa misura innovativa riduce l'onere amministrativo per i rifugiati ucraini per quanto riguarda i documenti di guida e, nel contempo, fornisce un approccio armonizzato per la durata della protezione temporanea. "Vogliamo unificare e semplificare il riconoscimento dei documenti di guida negli Stati membri per i rifugiati ucraini. Speriamo che ciò faciliterà un po' la loro vita quotidiana nell'attesa che questa guerra inaccettabile finalmente finisca". Ha riferito Jaroslav Zajicek, rappresentante permanente aggiunto della Repubblica ceca. - (PRIMAPRESS)